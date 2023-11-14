Умер 86-летний эстонский актер и певец Иво Кууск

Умер советский и эстонский актер, режиссер и певец Иво Кууск. Ему было 86 лет. Причина смерти артиста не уточняется. О дате похорон и месте прощания информации нет.

Иво Кууск в 1974 году окончил Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. С 1978 года был ведущим солистом Таллинского театра оперы и балета «Эстония».

Актер играл главную роль в постановке «Фауст», также известен зрителям по роли Ленского в спектакле «Евгений Онегин». Кроме того, его можно было увидеть в постановках «Отелло», «Борис Годунов» и десятках других спектаклей.

Для фильма «Эстонские баллады», вышедшего на экраны в конце 1980-х годов, Кууск исполнил несколько песен.

В 1981 году Кууск стал лауреатом Премии Георга Отса, а в 1983 году был удостоен звания народного артиста Эстонской ССР, сообщает «Российская газета».

Ранее умерла советская и латышская актриса, писательница Мудите Шнейдере. Ей было 88 лет. Смерть вдовы актера Хария Лиепиньша наступила 11 ноября.