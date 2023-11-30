65-летний экс-солист The Pogues Шейн Макгоуэн умер после продолжительной болезни

Умер солист ирландской музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн. Ему было 65 лет.

По данным газеты The Guardian, музыкант скончался в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни. В конце прошлого года у него диагностировали вирусный энцефалит. Макгоуэн провел несколько месяцев в отделении интенсивной терапии, но полностью справиться с инфекцией не удалось.

Кроме того, источники BBC утверждают, что певец злоупотреблял алкоголем и был наркозависимым.

Соболезнования семье Шейна Макгоуэна выразил премьер министр Ирландии Лео Варадкар. Он назвал покойного музыканта «потрясающим артистом».

Группа The Pogues существовала с 1982 года и объявила о прекращении концертной деятельности в 2015 году.

Ранее мы писали, что в Лос-Анджелесе умер американский режиссер, актер и сценарист Эллиот Сильверштейн. Ему было 96 лет. Причина смерти кинематографиста не называется.