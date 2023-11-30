65-летний экс-солист The Pogues Шейн Макгоуэн умер после продолжительной болезни
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Умер солист ирландской музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн. Ему было 65 лет.
По данным газеты The Guardian, музыкант скончался в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни. В конце прошлого года у него диагностировали вирусный энцефалит. Макгоуэн провел несколько месяцев в отделении интенсивной терапии, но полностью справиться с инфекцией не удалось.
Кроме того, источники BBC утверждают, что певец злоупотреблял алкоголем и был наркозависимым.
Соболезнования семье Шейна Макгоуэна выразил премьер министр Ирландии Лео Варадкар. Он назвал покойного музыканта «потрясающим артистом».
Группа The Pogues существовала с 1982 года и объявила о прекращении концертной деятельности в 2015 году.
Ранее мы писали, что в Лос-Анджелесе умер американский режиссер, актер и сценарист Эллиот Сильверштейн. Ему было 96 лет. Причина смерти кинематографиста не называется.