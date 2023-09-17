Скончался после тяжелой болезни: ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов

Известный поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой, скончался в 94 года. Деятель искусства умер после тяжелой и продолжительной болезни накануне, 16 сентября, передает телеканал «Царьград».

Добронравов начал свой творческий путь с актерства. Он выучился в школе-студии МХАТ имени Горького и служил в Театре юного зрителя. Через некоторое время молодой человек стал поэтом и познакомился с будущей женой — Александрой Пахмутовой. В 1956 году они стали мужем и женой.

За годы совместного творчества пара написала около четырех сотен песен. Большая часть их композиций вошла в золотой фонд русской эстрады и полюбилась миллионам слушателей. Хитами стали такие произведения, как «Трус не играет в хоккей», «До свиданья, Москва», «Команда молодости нашей» и другие.

Совместные песни Добронравова и Пахмутовой исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Анна Герман и прочие звезды советской эстрады.

Ранее стало известно о смерти звезды сериалов «Бригада» и «Солдаты» Вячеслава Гришечкина. Незадолго до кончины актер попал в больницу с инфарктом.