Умер 76-летний народный артист Узбекистана Шерали Джураев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры Республики Узбекистан.

Что стало причиной смерти знаменитости — пока не уточняется. Также нет данных о том, когда и где пройдет церемония прощания с Джураевым.

Артист начал карьеру в 1972 году в ансамбле песни и пляски «Шодлик». За творческую деятельность он создал сотни песен. В 1981 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Узбекистана».

Также артист снялся в фильме «Шерали и Ойбарчин», в котором он сыграл главную роль.

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