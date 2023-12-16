Умер 75-летний нидерландский актер Джим ван дер Вауде

Умер нидерландский актер, режиссер и сценарист Джим ван дер Вауде. Ему было 75 лет.

Смерть артиста наступила 12 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Информации о причинах, по которым ушел из жизни Вауде, не приводится. Данных о похоронах также не поступало.

Кинокарьера Джима ван дер Вауде началась в 1970-х годах. На его счету более 25 фильмов. При этом известность актеру принесли роли в картинах «Иллюзионист», «Стрелочник» и «Смерть на Сене». Свой первый фильм в качестве режиссера он снял в 1983 году.

Кроме того, Джим ван дер Вауде служил в знаменитом театре Hauser Orkater, а позже перешел в De Horde, сообщает «Российская газета».

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