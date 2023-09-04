Названа вероятная причина смерти актера из «Возвращения Мухтара» Юрия Потапенко

Скончался актер Юрий Потапенко, ставший известным благодаря ролям в проектах «Возвращение Мухтана», «Это мы, господи…», «Ха-би-ассы», «Русское лекарство», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Мажор» и других. Печальные новости сообщили в пресс-службе киевского «Молодого театра». Их передает «Российская газета».

На момент ухода из жизни Потапенко было всего 58 лет. Официальная причина смерти пока не разглашается. Однако известно, что в последнее время артист много мучился из-за проблем с сердцем. Оно у него постоянно болело.

Отметим, что Юрий состоял в труппе «Молодого театра» с 1991 года. При этом он играл на сцене «Браво». Там у него тоже было несколько главных ролей в постановках. Кроме того, Потапенко активно снимался в различных кинопроектах, а также сериалах.

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