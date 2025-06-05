Умер 71-летний сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий

Умер поэт, драматург, журналист и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Он известен под прозвищами Джордж и Старый рокер. Мужчине был 71 год. Новость об уходе из жизни мужчины сообщил певец Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ).

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал музыкант.

Напомним, что на днях Борис* призывал людей молиться за здоровье Анатолия. Он опубликовал в личном блоге тревожное сообщение —выложил архивное черно-белое фото основателя группы «Аквариум», известного под псевдонимом Джордж. По словам певца, его коллега плохо себя чувствовал.

Известно, что после 2020 года музыканты «Аквариума» несколько раз объявляли сбор денег, чтобы оплатить лечение основателя коллектива.

Причина смерти артиста не называется.

Ранее мы писали о том, что исполнивший хит Anak Фредди Агилар умер в кардиоцентре в возрасте 72 лет.

*Признан иноагентом на территории РФ.