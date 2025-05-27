Исполнивший хит Anak Фредди Агилар умер в кардиоцентре в возрасте 72 лет

Умер в 72 года певец Фредди Агилар, исполнивший хит Anak. Последние дни музыкант провел в Филиппинском кардиологическом центре. Об этом сообщает Manila Standard.

Как рассказала семья и представители звезды, он ушел из жизни 27 мая.

Известно, что его полное имя Фердинанд Паскуаль Агилар, родился в 1953 году. Начал профессиональную карьеру в 1970-х, а дебютный сингл выпустил в 1976 году. Первый альбом вышел в 1978 году.

Главным хитом музыканта стала его песня Anak, в переводе «Дитя». Она стала международным шлягером с рекордными для Филиппин показателями: было продано около 33 миллионов копий, существует кавер-версии на 23 языках.

Фредди Агилар вошел в историю как одна из самых значимых фигур филиппинской музыки, оставив после себя богатое творческое наследие. Его песни продолжают звучать по всему миру.

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