Умер 57-летний оператор НТВ Герман Переведенцев. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на слова комментатора Тимура Журавеля.

24 ноября 2023 года в личном блоге Тимура появилась новость о смерти коллеги. Оператор Герман Переведенцев скончался на 58-году жизни. Что стало причиной его смерти — пока не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Герман стал известен благодаря спортивным передачам. По словам Тимура, его коллега был «королем микст-зон» и уникальным человеком, которого побаивались начинающие корреспонденты.

Также смерть оператора подтвердил комментатор Василий Уткин. Для него Герман стал старинным товарищем, с которым они пережили много невзгод.

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