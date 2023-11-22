Народная артистка России Роза Хапчаева умерла в 88 лет

Умерла народная артистка России Роза Хапчаева. Ей было 88 лет.

Причина смерти актрисы не уточняется. Роза Хапчиева умерла 21 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Прощание состоялось 22 ноября в Черкесске.

В 1957 году Хапчаева поступила в национальную студию в Карачаево-Черкесии, набиравшую студентов для обучения в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино.

В 1962 году вернулась на родину и стала служить в Карачаево-Черкесском драматическом театре. В 1967 году уехала в Германию, где работала директором Клуба офицеров в Западной группе войск на территории ГДР.

В 1976 году Хапчаева вернулась в карачаевскую труппу областного драматического театра и сыграла роль Дуньки в постановке «Любовь Яровая». Кроме того, актриса была задействована в спектаклях «Хитроумная влюбленная», «Ушибленная звездой» и других. Всего за время службы Хапчаева сыграла более 100 ролей.

В 1991 году актриса впервые снялась в кино. Она сыграла в исторической драме «Холод». Ее партнером стал Николай Еременко-младший, сообщает портал Arkhyz24.

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