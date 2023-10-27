Василий Уткин заявил, что его здоровье оставляет желать лучшего

Комментатор Василий Уткин сильно располнел и столкнулся с волной хейта в Сети — пользователи не понимают, как можно довести себя до такого состояния, в котором сейчас находится журналист. Некоторые, наоборот, выдвинули версию, что бывший ведущий НТВ болен атеросклерозом. В итоге Уткин прервал молчание и рассказал, как все обстоит на самом деле, передает StarHit.

Чтобы пролить свет на ситуацию, спортивный комментатор опубликовал пост в социальной сети. Василий признался, что его здоровье оставляет желать лучшего, однако ни о каком атеросклерозе речи не идет.

«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте», — написал журналист.

Также Уткин заявил, что у него механическое повреждение ноги. Сейчас он решает эту проблему вместе с другой — лишним весом. Кроме того, комментатор регулярно проверяет сердце.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту коллеги. Он заверил, что с Василием все в порядке.