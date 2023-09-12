Умер 44-летний Мартин Эллис, работавший над сериалами «Зачарованные» и «Флэш»

Работавший над сериалами «Зачарованные» и «Флэш» Мартин Эллис умер в 44 года. Он был ассистентом режиссера, менеджером по локациям и вторым режиссером на многих проектах. Об этом сообщает издание Deadline.

Смерть знаменитости подтвердил друг семьи и продюсер Сет Уильям Мейер. Близкие отказались называть причину случившегося, мужчине было всего 44 года.

Отмечается, что режиссер умер в своем доме в Ванкувере еще в августе. Но родственники решили публично рассказать о его смерти только сейчас.

Эллис еще с юных лет мечтал работать в киноиндустрии. В его портфолио значатся более 50 проектов, включая не только фильмы и сериалы, но даже шоу на популярных платформах.

Он приложил руку к таким хитам, как: «Расследования Мёрдока», «Замерзшая из Майами», четвертый фильм «Поворот не туда», пятая часть фильма «Один дома», «Проклятие Чаки», триквел хоррора «Ничего себе поездочка», сериалы «Флэш», «Волшебники», ребут «Зачарованных».

Недавно скончался сыгравший капитана Немо в «Таинственном острове» актер Джон Карни. Исполнителю знаменитой роли было 93 года.