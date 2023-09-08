Сыграл капитана Немо в «Таинственном острове»: скончался актер Джон Карни

Шотландский актер Джон Карни, который запомнился любителям кино по фильму «Таинственный остров», ушел из жизни. Исполнителю роли капитана Немо было 93 года. Причина смерти звезды не раскрывается, передает «Российская газета» со ссылкой на источник.

Карни появился на свет в Глазго в 1930 году. После обучения в школе он поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы. Став актером, Джон начал пробовать себя в кино. В 1954 году состоялся его дебют на больших экранах. Карни исполнил роль первого парня на деревне в телевизионной комедии «Стук».

Шотландский актер снялся почти в 80 проектах. Его можно увидеть в таких кинолентах, как «Шерлок Холмс» 1965 года, «Ясон и аргонавты», «Кошмарный человек», Дьявольский пиратский корабль» и других. Однако наибольшую популярность Карни принесла роль капитана Немо в фильме «Таинственный остров». Помимо кино, актер увлекался театром и участвовал в постановках.

У шотландской звезды после смерти остались пятеро детей. Однако Карни ушел из жизни не только отцом, но и дедушкой, а также прадедушкой. У него насчитывается девять внуков и семь правнуков. Артист был женат дважды. Во второй раз он покинул родину и отправился жить в Новую Зеландию. Там Карни пробыл 20 лет, после чего принял решение вернуться.

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