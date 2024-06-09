Умер 39-летний актер из сериала «Дети 90-х» Алексей Халецкий

Актер из сериала «Дети 90-х» и кинооператор Алексей Халецкий скончался на 40-м году жизни. О смерти артиста сообщили в официальной группе проекта «Дети 90-х».

В сериале Алексей Халецкий не только сыграл роль дяди Юры. Мужчина выступил еще и в качестве оператора-постановщика. На данный момент причина смерти актера неизвестна. Также пока нет информации о дате похорон и месте прощания с Халецким.

Картина «Дети 90-х» вышла на экраны в 2015 году. Тогда мнение критиков о киноленте разделилось. В то время как одни посчитали работу Максима Юсупова посредственной, другие заявили, что в ней автору удалось запечатлить целую эпоху.

Известно, что прямо сейчас режиссеры работают над созданием второй полнометражной картины «Дети 90-х».

Ранее мы писали, что заместитель председателя Совета Министров РСФСР Валерий Сайкин скончался в возрасте 86 лет. Последние годы жизни Сайкин трудился в бюро московского комитета КПРФ.