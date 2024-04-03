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Опубликовано 03 апреля 2024, 19:07
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Настоящая трагедия: умер второй за сутки участник команды КВН «Одесские джентльмены»

Скончался второй за сутки участник команды КВН «Одесские джентльмены» Теплицкий.
Настоящая трагедия: умер второй за сутки участник команды КВН «Одесские джентльмены»

© Freepik

Бывший участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий ушел из жизни. Об этом сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале Alperina.

Что стало причиной смерти Теплицкого, не сообщается. В своей публикации, посвященной утрате, Сусанна написала, что ревела, когда пересматривала старые видео с ним.

Помимо Теплицкого, ушел из жизни капитан коллектива Святослав Пелишенко. Мужчина умер в 72 года.

Также в другом своем посте Альперина вновь написала об именитом игроке КВН. Она вспомнила, как Александр был красив, остроумен и по-житейски мудр. При жизни Теплицкий работал вместе с Сусанной в газете «Одесский вестник».

Ранее жена капитана команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко рассказала, почему умер супруг. У него, по словам женщины, начались осложнения после операции на кишечнике.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Alperina
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
КВН