Актер из сериала «Все любят Рэймонда» умер через несколько часов после годовщины свадьбы

Умер стендап-комик и актер, снимавшийся в сериале «Все любят Рэймонда» Хирам Кастен. Мужчине был 71 год. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Beast.

Артист также известен по ролям в ситкомах: «Сайнфелд», «Седьмое небо», «Без ума от тебя» и других. Знаменитость скончался после семи лет борьбы с болезнями, в том числе раком простаты. Это случилось в воскресенье, 16 июня в его доме в Нью-Йорке.

Новость была подтверждена на официальной странице актера в соцсетях. В некрологе сказано, что Хирам был предан своему делу и являлся талантливым комиком. Кроме того, более 40 лет он дружил с Джерри Сейнфельдом. Среди его друзей были коллеги Пол Райзер, Ларри Миллер и Марк Шиффа, с которыми он сохранял связь всю жизнь.

У мужчины остались жена Диана Кисиэль Кастенбаум и дочь Миллисент Джейд Кастенбаум.

Супруга сообщила, что Кастен умер через несколько часов после 38-й годовщины свадьбы. Похороны пройдут в Мемориальной часовне братьев Шварц-Джефферс, бульвар Куинс.

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