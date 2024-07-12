Раскрыта причина смерти народной артистки России Любови Стриженовой, ставшей монахиней

В монастыре, в котором жила народная артистка России Любовь Стриженова, раскрыли причину ее смерти. Сообщается, что она скончалась от инсульта.

В беседе с агентством РИА Новости инокиня Мария рассказала, что актрисы не стало 11 июля. До последнего дня жизни она была добродушной, улыбающейся женщиной в хорошем расположении духа. Также она добавила, что по ней было видно – она из «высшей среды, интеллигентной».

Отпевание Стриженовой состоится 14 июля.

«У нас есть скит при монастыре, там кладбище, и там хоронят», - отметила инокиня.

Пока неизвестно, кто из родных и близких захочет прийти на прощание с актрисой. Сын Стриженовой отказался комментировать смерть матери.

Напомним, что Любовь Стриженова снималась в фильмах «Вечный зов», «Бесы», «Случай из следственной практики» и других. Но в 2008 году она кардинально изменила свою жизнь, стала монахиней Киево-Николаевского женского монастыря и получила имя Иудифь.

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