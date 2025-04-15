На деревянный крест прибита ржавая табличка: в Ялте нашли могилу звезды советского кино Алексея Катышева

В Ялте нашли могилу актера и звезды советского кино Алексея Катышева. Он известен по сказкам «Огонь, вода и медные трубы», а также «Варвара-краса, длинная коса». Актер умер в 2006 году в возрасте 57 лет бомжом.

Поклонники искали захоронение многие годы, и только команда ведущего Андрея Малахова нашла захоронение. Катышев покоится на старом кладбище в Ялте.

Могила актера заброшена: на деревянный крест прибита ржавая табличка с именем и годами жизни. 19 лет участок никто не навещал. Нет ни памятника, ни цветов.

Журналистка купила рамку и распечатала фотографию актера, чтобы поклонники могли прийти на участок. Место захоронения показали в программе «МАЛАХОВ» на «России 1».

У Катышева была жена, три дочери. Однако близкие не занимались восстановлением места, где покоится отец.

Ранее сообщалось, как выглядит могила рэпера Дэцла в годовщину смерти.