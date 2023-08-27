Уходит эпоха великих артистов: режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни

Режиссер Глеб Панфилов пережил свою супругу Инну Чурикову лишь на семь месяцев. Народный артист РСФСР умер в 89 лет. Российские звезды, узнав о случившемся, опубликовали на своих страницах в социальных сетях соболезнования близким и родным покойного сценариста, пишет Ctnews.ru.

Представители театра «Ленком» прокомментировали смерть Панфилова. Они написали, что у режиссера было две главных любви в жизни — его супруга Инна Чурикова и отечественная культура. Также в «Ленкоме» напомнили о личных качествах артиста. Панфилов, по словам коллег, был интеллигентным, сверхталантливым и очень глубоким человеком.

Министр культуры России Ольга Любимова написала у себя на странице, что ей тяжело пока поверить в случившееся. Она обратилась к Панфилову в последний раз и выразила соболезнования его родственникам.

Гендиректор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, комментируя смерть режиссера, отметил, что его уход из жизни стал огромной утратой для российского кино и культуры. По словам лауреата государственных премий, масштаб личности Панфилова был просто огромен.

Актриса Яна Поплавская следующим образом охарактеризовала смерть сценариста — «уходит эпоха великих артистов», написала она в социальных сетях. По словам знаменитости, нынешнее поколение должно равняться на таких людей, как Панфилов, а не искать кумиров среди инфоцыган и бьютиблогеров. Также Поплавская считает, что жизнь и творческая судьба сценариста заслуживают права быть опубликованными в учебниках.

Ранее стало известно о смерти актера Ивана Личидова в Санкт-Петербурге. Он скоропостижно скончался на 32-м году жизни.