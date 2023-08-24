Не выдержало сердце: в Петербурге 31-летний актер умер в съемной квартире

Скоропостижная смерть 31-летнего актера Ивана Личидова в Санкт-Петербурге потрясла его близких и коллег. Бездыханное тело мужчины обнаружили в съемной квартире. На его скорый уход из жизни повлияло слабое здоровье — артист испытывал проблемы с сердцем, передает StarHit.

Трагичной новостью поделились коллеги Личидова по Центру современной драматургии и режиссуре, в котором он работал. По их словам, Иван был ярким и запоминающимся актером. Абсолютно все зрители ценили его самобытность и талант. Личидов сочетал в себе много различных качеств и специальностей: педагог и руководитель, культурный менеджер и просто неординарная личность.

Помимо выражения скорби, коллеги умершего актера решили заняться сбором средств на транспортировку тела в Ижевск, а потом на родину в Сарапул. Для осуществления поставленной цели необходимо получить 100 тысяч рублей. Лиц, готовых помочь, благодарят за проявленное великодушие.

Пользователи Сети, среди которых полно фанатов артиста, попрощались с ним. Люди называют Личидова любимым актером, королем и крайне талантливым человеком сцены. Некоторым просто не хочется верить в скоропостижную смерть кумира, но приходится.

Позже стала известна причина ухода Личидова из жизни. Оказалось, что тот скончался от острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось о смерти ведущего артиста московского театра «Эрмитаж» Алексея Шулина. Его не стало на 56-м году жизни. Мужчина скончался в результате тяжелой болезни, с которой боролся несколько лет.