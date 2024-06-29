Уехал в США и работал в варьете ресторана: умер гитарист группы «Цветы» Сергей Дюжиков

Умер российский гитарист и основатель группы «Скифы» Сергей Дюжиков. Он также принимал участие в коллективах «Голубые гитары» и «Цветы».

Причиной смерти 75-летнего музыканта стала продолжительная болезнь. Информация о том, где будет похоронен Дюжиков, не раскрывается.

С 1970 по 1975 год музыкант работал в ВИА «Голубые гитары». Его группу «Скифы» в ансамбль пригласил композитор Игорь Гранов.

В 1971 году композитор Давид Тухманов попросил Дюжикова записать несколько гитарных партий для альбомов «Как прекрасен этот мир» и «По волне моей памяти».

В составе ВИА «Голубые гитары» музыкант гастролировал в Польше, Германии, Чехословакии и Югославии.

С 1974 по 1978 годы Дюжиков также сотрудничал с ансамблями «Цветы», «Красные маки» и «Группа Стаса Намина».

Работал с Игорем Крутым, Юрием Антоновым, записал альбом с Владимиром Пресняковым.

В 1991 году Дюжиков эмигрировал в США и устроился на работу в варьете русского ресторана неподалеку от Нью-Йорка. В 2000 году получил приглашение сыграть в бродвейском мюзикле, сообщает aif.ru.

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