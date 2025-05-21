Удар током в 110 тыс. вольт: заслуженный артист России трагически погиб на рыбалке

Народный артист Удмуртии, заслуженный артист РФ Владимир Нефёдов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Государственный театр оперы и балета республики, где он служил.

По данным агентства «Сусанин», Нефедов погиб во время рыбалки: мужчина задел линию ЛЭП, и его ударило электрическим током с напряжением в 110 тыс. вольт.

Владимир Нефедов родился 25 февраля 1948 года в селе Кордон Булаевского района Северо-Казахстанской области. В 1978 году после окончания Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского приехал в Ижевск и остался в этом городе, посвятив всю свою жизнь театру оперы и балета Удмуртии.

В некрологе коллеги вспоминают артиста как невероятно эмоционального, искреннего и энергичного в общении и в работе.

«Владимир Нефёдов был настоящим артистом, преданно любящим искусство», — говорят они.

На сцене театра актер создал запоминающиеся образы, сыграв Бони в «Королеве чардаша», Зупана в «Марице», Голохвастова в «Дамских дел мастере», Акопа в «Проделках Ханумы». Его работы полюбились многим зрителям и вошли в историю культурного учреждения.

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