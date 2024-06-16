Удар для индустрии: в Мексике умер выдающийся режиссер Моисес Уркиди
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В Мексике умер выдающийся актер и режиссер Моисес Уркиди, широкую известность которому принесла работа над сериалами «Апарисио» и «Каппадокия». Ему было 58 лет.
Национальная ассоциация актеров (ANDA) назвала смерть Уркиди серьезным ударом для индустрии.
Причина смерти деятеля культуры не раскрывается, однако известно, что он ушел из жизни 14 июня. О том, где будет похоронен Уркиди, также информации нет.
Кроме работы над «мыльными операми» актер также преподавал в Учебном центре кинематографии.
Моисес Уркиди сотрудничал с такими известными режиссерами, как Артуро Рипштейн, Мария Новаро и Томас Гутьеррес Алеа . За свою карьеру он снял несколько фильмов, оставивших важный след в мексиканском кино. Среди его наиболее заметных работ: «Мечта Лу», «Последний взгляд», «Эхо шагов» и «Тень бездны».
Он также снял ряд сериалов для Argos TV, HBO, Cadena Tres и работал над вторым и третьим сезонами «Каппадокии » (2010–2012) и «Аспарисио» (2010).
Режиссер был известен своими эмоциональными повествованиями и способностью исследовать человеческую психологию. Его фильмы, часто погруженные в атмосферу тайны и напряжения, сосредоточены на глубоких и универсальных темах, сообщает портал ESEuro.com..
В 1993 году Уркиди получил премию «Ариэль» в номинации «Лучший короткометражный фильм».
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