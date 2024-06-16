«Невосполнимая утрата»: народная артистка РФ Надежда Красная умерла в 77 лет

В Москве умерла народная артистка РФ Надежда Красная, в репертуаре которой были оперные партии и русская камерная вокальная музыка. Причина смерти певицы не раскрывается.

Известно, что Красная ушла из жизни 15 июня. О том, где она будет похоронена, информации нет.

Надежда Красная окончила музыкальное училище в Кызыле и поступила в Московскую консерваторию, которую окончила в 1971 году. Еще во времена студенчества она стала лауреатом Международного конкурса имени Чайковского, а в 1972 году завоевала Гран-При на Международном конкурсе вокалистов во Франции.

С 1976 года являлась солисткой Московской филармонии. Надежда Красная подготовила 25 сольных концертных программ, включающих сочинения редко исполняемых композиторов.

Кроме того, в США состоялся релиз ее сольного альбома с романсами Чайковского.

«Это невосполнимая утрата», - говорится в некрологе, опубликованном на странице главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Бийске умер известный в Алтайском крае музыкант и основатель ансамбля «Праздник» городского Дворца культуры Николай Рязанов. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.