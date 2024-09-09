Удаленный участок, рядом могила Элины Быстрицкой: известно конкретное место похорон Маслякова

Стало известно конкретное место похорон телеведущего Александра Маслякова. Ему выделили участок рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой, хотя родственники могут выбрать иное место.

О том, где выделили участок Маслякову, узнал сайт mk.ru.

Изданию известно, что место под захоронение выделило правительство Москвы. Речь идет об 11-м участке Новодевичьего кладбища.

СМИ сообщает, что он достаточно удаленный. Под захоронение телеведущего выделили место рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Рядом захоронены актриса Людмила Гурченко, певец Дмитрий Хворостовский, артист Вячеслав Тихонов.

Уточняется, что рядом с выделенным местом проходит дорожка, которая отделяет кладбище от колумбария.

Ранее актер Дмитрий Нагиев сообщил, что разговаривал с ведущим за два месяца до смерти.

Напомним, Масляков умер 8 сентября. Он продолжительное время боролся с раком легких.