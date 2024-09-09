«Ни паники, ни слез, ни истерик»: Нагиев раскрыл детали последнего разговора с умирающим Масляковым

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев признался, что связывался с Александром Масляковым за два месяца до его смерти. Он отметил, что, несмотря на болезнь, он не паниковал и не показывал того, что ему плохо.

Бессменного ведущего и создателя Клуба веселых и находчивых многие называли сложным человеком, отмечая, что с ним нелегко найти общий язык. Однако за все время Нагиев не сталкивался с подобным. Он заявил, что Масляков был открытым, и это качество он сохранял до последних дней жизни.

Александр Васильевич, как выяснили журналисты, уже долгое время серьезно болел. По данным Telegram-канала SHOT, у него был рак легких, и лечение не давало результатов. Поэтому телеведущий давно не появлялся на публике. Но при этом он поддерживал связь с коллегами. В число людей, с которыми общался Масляков, входил Нагиев.

«В последний раз я разговаривал с Александром Васильевичем два месяца назад. С его супругой я говорил месяц назад, он уже не снял трубку. Она сказала, что он слегка приболел. И для меня то мужество, с которым человек угасал, является уроком. Ни паники, ни слез, ни истерик я от него не видел. Для меня это показатель, подтверждение, что это большой человек», - цитирует слова Дмитрия Пятый канал.

Нагиев отметил, что со смертью Маслякова ушла целая эпоха.

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