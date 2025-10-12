Ученый-ядерщик Юрий Бармаков умер в возрасте 93 лет

Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда России Юрий Бармаков умер в возрасте 93 лет.

О смерти Бармакова сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики (ВНИИА), входящем в госкорпорацию «Росатом», пишет РИА Новости.

Вклад Бармакова в развитие атомной энергетики и обороны стал важной частью истории «Росатома». Смерть ученого стала невосполнимой утратой для коллектива, отметили во ВНИИА.

Время и место прощание будет известно позднее.

Юрий Бармаков родился в Москве в 1932 году. Во ВНИИА устроился инженером и прошел путь до директора института. Эту должность ученый занимал с 1987 по 2008 год.

Разработчик имеет множество наград, в том числе: Ленинскую премию, Государственную премию СССР и другие.

