Ученик Агнессы Петерсон рассказал о последнем разговоре с актрисой перед смертью

Актриса Агнесса Петерсон перед смертью хотела съездить в Эстонию. Об этом в беседе с aif.ru сообщил ее ученик Сергей Николаев.

Заслуженная артистка РСФСР сохраняла общение с Сергеем, они созванивались несколько раз в год. По его словам, их разговоры были долгими. Часто они беседовали о театре. Николаев вспомнил, как Петерсон удивилась и обрадовалась, узнав, что в честь Василия Ланового назвали улицу. Мужчина также поделился тем, о чем они общались в последний раз.

«В последнем разговоре она говорила о том, что, может, и хотела бы съездить в Эстонию... "А куда ехать-то... Только к могилам родных и близких...". 9 сентября я ей звонил несколько раз, но было занято, вечером решил, что уже поздно, а оказалось совсем поздно», – рассказал Сергей.

О смерти знаменитости сообщил Театр имени Евгения Вахтангова, в котором она служила. Уточняется, что она ушла из жизни после продолжительной болезни. Ее не стало 10 сентября, накануне ей исполнилось 89 лет.

