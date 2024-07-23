Ученая-экономист РАН Бондаренко выпала из окна в Новой Москве

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко выпала из окна квартиры в Новой Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным источника, 82-летнюю женщину без признаков жизни обнаружили под окнами квартиры в поселении Воскресенское накануне вечером. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Известно, что Бондаренко долгое время болела. Сотрудники полиции предполагают, что ЧП не носит криминальный характер.

Валентина Бондаренко являлась кандидатом экономических наук, действительным членом Международной академии прогнозирования. Она работала в институте экономики РАН, а с 1993 года выступала исполнительным директором фонда знаменитого советского экономиста Николая Кондратьева.

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