Опубликовано 03 февраля 2025, 19:441 мин.
Участвовала в проектировке Дворца пионеров: известная архитектор умерла в своей квартире в Москве
В Москве в возрасте 100 лет умерла архитектор Элеонора Лихтенберг.
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В Москве скончалась известная архитектор Элеонора Лихтенберг. Ей было 100 лет.
О смерти сообщает mk.ru.
Ее не стало в воскресенье днем. Лихтенберг умерла в своей квартире, расположенной на Яковоапостольском переулке.
Издание напоминает, что она участвовала в проектировании Дворца пионеров, а также дачи Леонида Брежнева в Подмосковье.
Отец Элеоноры Яков Лихтенберг был удостоен Сталинской премии второй степени. Он разработал проект станции «Дворец советов», которая на сегодняшний день носит название «Кропоткинская».
Ранее сообщалось о смерти актера театра в Ярославле Олега Новикова. Ему было 64 года.