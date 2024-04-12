«Участок около Ланового»: захоронение урны с прахом Ширвиндта пройдет в закрытом режиме

Источник сообщил, что урну с прахом президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронят в закрытом режиме. Участок, где она будет находиться, расположен рядом с могилой артиста Василия Ланового.

Об этом сообщает ТАСС.

«Участок будет около участка Ланового, на центральной аллее Новодевичьего кладбища», - рассказал собеседник издания.

Напомним, народный артист РСФР скончался 15 марта. Ему было 89 лет. Прощание с Ширвиндтом состоялось 18 марта, затем его кремировали.

Ранее вдова артиста Владимира Этуша Елена поделилась подробностями кремации и захоронения мужа. Этуша кремировали спустя три дня после смерти, а через сутки похоронили в семейной могиле. Для урны с прахом заранее подготовили нишу. В год похорон было мало снега, поэтому получилось все сделать на следующий день после прощания, рассказала Елена.

На кладбище рассказали, что обычно для захоронения праха выбирают не зиму и не раннюю весну, ждут, когда растает снег. В целом же нет конкретных сроков, когда захоранивать урну после кремации. В случае с Ширвиндтом пройдет более месяца.