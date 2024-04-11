«Смогли все сделать на следующий день»: вдова Этуша раскрыла подробности кремации и похорон артиста

Вдова народного артиста СССР Владимира Этуша Елена рассказала, что его похоронили на следующий день после кремации. Насколько известно вдове, прах хоронят в любое время – это делается или на следующий, или на 9-й, или на 40-й день.

Комментарий Елены Этуш приводит сайт Kp.ru.

Этуш умер 9 марта 2019 года. 12 числа его кремировали, а на следующий день – похоронили.

Этушу выделили участок на Новодевичьем кладбище, но он хотел быть похороненным в семейной могиле. Она расположена на старой территории Новодевичьего кладбища – там покоятся мать, отец, тетя, бабушка.

«Согласно его воле, его кремировали, а на следующий день прах похоронили в семейной могиле», - рассказала Елена.

В фундаменте надгробия была ниша, специально сделанная для урны с прахом. По воспоминаниям вдовы, тогда было мало снега.

«Мы смогли все сделать на следующий день после прощания в театре», - сообщила она.

На кладбище рассказали изданию, что нет регламента, когда захоранивать урну – это делается, когда захотят родные. Обычно выбирают не зимнее время и не раннюю весну, ждут, когда сойдут сугробы и растает земля, отметили в ритуальном сервисе. До этого времени урну часто хранят в крематории.

Ранее сообщалось, что похороны художественного руководителя Театра Сатиры Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля. При этом артиста кремировали 18 марта – в день прощания с ним.