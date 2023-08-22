Участницы шоу «Пацанки» корят себя за смерть Юлии Михайловой. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог девушек.

Кира Медведева была близка с погибшей. По ее мнению, жизнь после проекта оказалась сложной для Михайловой. Кира вспомнила о встречах с приятельницей, во время которых она неоднократно рисковала своим здоровьем.

«Ее желание ходить по краю не угасало», — высказалась Медведева.

Многие участницы проекта до сих пор не могут принять смерть коллеги. Виолетта Малышенко и и Лиза Андрющенко сперва решили, что Юлия разыграла свою кончину. Однако, пообщавшись со знакомыми, девушки убедились: трагичная новость оказалась правдивой. По словам Лизы, тетя Михайловой «находится в невменяемом состоянии» из-за ранней смерти родственницы.

Другая коллега Юлии убеждена: участницы шоу «Пацанки» «отчасти виноваты» в ее кончине. По мнению Кристины Захаровой, каждая из них должна была помочь приятельнице пережить трудный период.

«Я думаю, мы должны хотя бы проводить Юлю нормально. Юля, прости, что не успели при жизни. Прости нашу жестокость», — высказалась Кристина.

Ранее мы писали о том, что звезда «Пацанок» Юлия Михайлова написала сообщение подруге за час до смерти. Подробности смотрите в этой статье.