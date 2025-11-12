ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 12 ноября 2025, 15:00
1 мин.

Убитая горем Людмила Максакова встала на колени перед гробом актера Симонова

Людмила Максакова встала на колени перед гробом актера Симонова на прощании.
Убитая горем Людмила Максакова встала на колени перед гробом актера Симонова

© Ivanov Sergey/East News

В Театре им. Вахтангова простились со звездой сериала «Граница. Таёжный роман» Владимиром Симоновым. Присутствовавшая на траурной церемонии 85-летняя актриса Людмила Максакова встала на колени перед гробом.

Людмила Максакова стояла возле вдовы Симонова Яны Соболевской и сыновей от прошлых браков. Актриса не смогла сдержать эмоций на траурной церемонии и, когда зазвучала классическая музыка, подошла к гробу и встала на колени. Знаменитость перекрестилась и долго смотрела на покойного коллегу, а после вышла из театра вместе с Евгением Князевым пишет Voice.

Актриса долгое время работала вместе с Владимиром в театре. Помимо этого, их связывала крепкая дружба.

Напомним, Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет из-за хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее артистка Нонна Гришаева рассказала о жалобах Владимира Симонова на усталость и здоровье.