Убитая горем Людмила Максакова встала на колени перед гробом актера Симонова

В Театре им. Вахтангова простились со звездой сериала «Граница. Таёжный роман» Владимиром Симоновым. Присутствовавшая на траурной церемонии 85-летняя актриса Людмила Максакова встала на колени перед гробом.

Людмила Максакова стояла возле вдовы Симонова Яны Соболевской и сыновей от прошлых браков. Актриса не смогла сдержать эмоций на траурной церемонии и, когда зазвучала классическая музыка, подошла к гробу и встала на колени. Знаменитость перекрестилась и долго смотрела на покойного коллегу, а после вышла из театра вместе с Евгением Князевым пишет Voice.

Актриса долгое время работала вместе с Владимиром в театре. Помимо этого, их связывала крепкая дружба.

Напомним, Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет из-за хронического заболевания, развившегося на фоне артериальной гипертензии. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее артистка Нонна Гришаева рассказала о жалобах Владимира Симонова на усталость и здоровье.