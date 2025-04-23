«Убита горем»: как себя чувствует вдова Церетели после смерти скульптора

22 апреля скончался народный художник России Зураб Церетели. Церемония прощания с ним проходит сегодня в храме Христа Спасителя в Москве. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая дружила со скульптором, рассказала, что его вдова Татьяна Кочемасова убита горем.

Вербицкая-Линник была дружна с семьей Церетели. По ее словам, вдова скульптора всегда была верной спутницей и соратницей, внимательной к его потребностям. Адвокат отметила, что художнику было очень комфортно с Татьяной, которая считала смыслом своей жизни защищать и беречь маэстро.

«Зураб Константинович расходовал свою энергию щедро. Они были вместе около 20 лет, однако не оформляли отношения официально, сейчас Татьяна убита горем», — пояснила Вербицкая-Линник в разговоре с NEWS.ru.

В 1958 году Церетели женился на Инессе Андроникашвили. В браке родилась дочь Елена, ставшая в дальнейшем искусствоведом. После смерти супруги скульптор начал встречаться с художницей Татьяной Кочемасовой – свои отношения они так и не узаконили.

Напомним, на церемонию прощания с Зурабом Церетели одним из первых доставили венок от президента Владимира Путина. Художника похоронят в Тбилиси, где покоится его жена.