Раскрыта личность актрисы, которая принесла наркотики Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса раскрыла личность актрисы, которая принесла наркотики Мэттью Перри. Об этом пишет In Touch Weekly.

По сообщениям правоохранителей, артистку Брук Мюллер допросили в полиции. В доме у нее прошли обыски, изъяли компьютер и телефоны. По версии следствия именно Мюллер пришла в дом Пэрри с наркотиками. В ближайшее время ей может быть предъявлено обвинение, а также его могут получить еще ряд пособников.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Артист утонул в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие показало, что причиной этого стало воздействие кетамина. Звезда неоднократно рассказывал, что принимал этот препарат для лечения депрессии.

Однако недавно стали известны новые подробности: кетамин отсутствовал в доме звезды, а последний сеанс лечения с его употреблением был больше недели назад и не мог привести к передозировке. Помимо этого, Перри не употреблял спиртное и запрещенные вещества. Тогда следователи пришли к выводу, что кто-то мог принести ему кетамин.

Ранее мы писали, что полиция считает, что к смерти Мэттью Перри могут быть причастны сразу несколько людей.