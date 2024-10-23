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Опубликовано 23 октября 2024, 10:17
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У журналистки остался 12-летний сын: тела Инессы Паперной и ее спутника отправили из Ташкента в Россию

Тела 47-летней Инессы Паперной и ее спутника отправили из Ташкента в РФ.
У журналистки остался 12-летний сын: тела Инессы Паперной и ее спутника отправили из Ташкента в Россию

© Freepik

Российская журналистка Инесса Паперина и ее спутник Максим погибли в Ташкенте. По предварительным данным, пара отравилась болотным газом. Для проведения необходимых экспертиз и захоронения тела граждан РФ отправили на родину, передает Telegram-канал RT на русском.

Близкие пары забили тревогу, когда Инесса и Максим перестали выходить на связь. Чуть позже их нашли мертвым в номере отеля. Тела лежали в ванной комнате.

Точная причина смерти россиян пока не известна. Есть предположение, что они отравились болотным газом, который образовался после чистки бассейна. Он мог попасть в помещение через систему вентиляции.

У погибшей 47-летней Папериной остался 12-летний сын. Журналистка писала для таких изданий, как Lenta.Ru, «Известия» и других.

Ранее в Симферополе после продолжительной болезни умер известный музыкант Виктор Заславский. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал RT на русском
Автор:Артем Хохлов
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