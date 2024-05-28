У призера Олимпийских игр Ивана Стретовича в один день умерли бабушка и сын

Серебряный призер Олимпийских игр Иван Стретович поминает бабушку и сына, умерших в один день с разницей в 12 дней. Со дня смерти прошло 9 дней.

Гимнаст из Новосибирска написал в соцсетях: «Мы поминаем наших любимых. Они ушли в один день с разницей в 12 часов».

По признанию спортсмена, для его семьи «время остановилось». На публикацию 28 мая обратил внимание сайт Kp.ru.

Ранее гимнаст рассказывал, что сын умер при родах. Жену Стретовича удалось спасти. Бабушка спортсмена скончалась тогда же утром. Призер ОИ признавался, что тот день «убил» его.

Также мы писали, что 25 мая не стало художественного руководителя Ярославского камерного театра Владимира Воронцова. Он скончался в возрасте 77 лет, этому предшествовала болезнь, из-за которой Воронцов не появлялся в театре в последнее время.