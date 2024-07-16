«У него хватило смелости и ума»: умер певец Филипп Маккензи

Умер 70-летний певец Филипп Маккензи, которого прозвали пионером популярной музыки инну-аймун. Фолк-исполнитель скончался в пятницу, 12 июля. Об этом сообщает издание CBC.

Филипп являлся не только певцом, но и поэтом, а также композитором. Он работал над созданием музыки для кино. Так как он был индейцем Инну, то продвигал именно это направление в творчестве. Он занимался возрождением музыкального творчества коренных народностей Канады: в 1984-м Маккензи выступил одним из создателей фестиваля Innu Nikamu.

Мужчина родился в 1953 году в Квебеке. В 1970-х он был важной музыкальной персоной и «ломал барьеры», вызывая уважение у представителей этой культуры. Его творческий путь начался с 13 лет. Он вдохновлялся музыкой The Beatles и The Rolling Stones. После он присоединился к группе Tamtam Boys, исполнявшей кавер-версии французских и английских хитов. А далее его стали включать на радио. Он стал первым артистом, записавшим альбом на языке инну-аймун.

«У него хватило смелости и ума петь и открыто выступать против колонизации и лишения собственности», – написал в пятницу в социальных сетях совет группы Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam.

При этом причина смерти 70-летней знаменитости не называется.

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