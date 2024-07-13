Стоял у истоков развития жанра: умер американский классик медиа-арта Билл Виола

Американский классик медиа-арта Билл Виола скончался в США. Художник часто выставлялся в России и имел здесь поклонников, передает Telegram-канала Собчак.

По словам Ксении Анатольевны, Виола изучал культуру разных стран и много путешествовал. Художник ездил по всему миру в поисках новых материалов для своих работ. Его волновали человеческие чувства и противоречия, которые они вызывают. Часто они становились темами творческих работ.

Американец часто приезжал в Россию, где проходили его выставки. Однако Собчак так и не удалось попасть ни на одну из них. Также Виолу связывает с нашей страной тот факт, что он назвал своего младшего сына в честь режиссера Андре Тарковского. В 70-е художник стоял у развития медиа-арта.

Ранее сообщалось о смерти номинанта на «Грэмми», автора хита 1974 года «Please Come to Boston» Дэйва Логгинса. Ему было 76 лет.