«У него было много планов»: актер Алексей Мишагин умер в 50 лет

Актер томского ТЮЗа Алексей Мишагин умер в 50 лет. В театре сообщили, что у артиста было много планов, но он не смог справиться с тяжелой болезнью.

О смерти Мишагина сообщается в официальной группе ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, у нас горе – вчера не стало нашего коллеги и друга, артиста томского ТЮЗа Алексея Мишагина. Ему было 50 лет», - говорится в сообщении.

Актер работал в театре более 10 лет, «умел притягивать внимание зрителя». Мишагин обладал эффектной внешностью, пластичностью и музыкальностью, отмечают в театре. Взрослым зрителям он запомнился ролями Бориса Семеновича Гуся в постановке «Зойкина квартира» и Дорна в «Чайке».

Мишагин участвовал в капустниках и театральных праздниках. Помимо театра, он любил музыку, увлекался хоккеем и «нежно относился к жене».

«У него было много планов, связанных с театром… Мы все верили и надеялись, что он справится с тяжелой болезнью и вернётся на сцену», - говорится в некрологе.

Прощание с Мишагиным пройдет в театре 9 ноября.

Ранее сообщалось о смерти 84-летнего дирижера Юрия Темирканова. Причина смерти не называлась. На прощании с ним ожидали приезда певицы Аллы Пугачевой, однако в родной для Темирканова филармонии заявили, что Примадонна не планировала приезд, а информацию об этом преувеличили в прессе. Приезда артистки ждал актер Иван Краско – он лично знаком с исполнительницей и мечтал встретиться с певицей.