Опубликовано 01 августа 2025, 17:231 мин.
У известного футболиста умер шестилетний сын
6-летний сын футболиста Свена Ульрайха умер после тяжелой и длительной болезни.
© Ralf Ibing/DPA/East News
Стало известно о смерти 6-летнего сына футболиста Свена Ульрайха. Причиной трагедии стала долгая и тяжелая болезнь.
О смерти ребенка Ульрайх сообщил в соцсетях.
Малыш вратаря футбольного клуба «Бавария» скончался несколько недель назад, однако семья сообщила о горе только сейчас.
«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной тяжелой болезни», - поделился футболист и выразил благодарность друзьям и самому клубу за поддержку.
Последние месяцы были для семьи непростыми. В прошлом сезоне Ульрайх пропускал матчи из-за болезни ребенка. У него осталась 9-летняя дочь.
Ранее сообщалось о смерти сына знаменитого клоуна Михаила Шуйдина Андрея.