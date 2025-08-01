У известного футболиста умер шестилетний сын

Стало известно о смерти 6-летнего сына футболиста Свена Ульрайха. Причиной трагедии стала долгая и тяжелая болезнь.

О смерти ребенка Ульрайх сообщил в соцсетях.

Малыш вратаря футбольного клуба «Бавария» скончался несколько недель назад, однако семья сообщила о горе только сейчас.

«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной тяжелой болезни», - поделился футболист и выразил благодарность друзьям и самому клубу за поддержку.

Последние месяцы были для семьи непростыми. В прошлом сезоне Ульрайх пропускал матчи из-за болезни ребенка. У него осталась 9-летняя дочь.

Ранее сообщалось о смерти сына знаменитого клоуна Михаила Шуйдина Андрея.