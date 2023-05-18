У детской больницы в Екатеринбурге разместили рекламу связанных со смертью услуг

В Екатеринбурге у детской больницы разместили рекламу фирмы, которая занимается изготовлением надгробий. Местные жители возмущены и считают соседство неуместным.

Броский баннер сфотографировала местная жительница Ксения Егорова. Она отправила изображение в редакцию URA.RU.

Женщина увидела рекламу надгробных памятников, когда шла мимо детской больницы: по ее словам, баннер висит в паре метров от входа в учреждение. Егорова считает, что похоронщикам следовало найти более подходящее место для пиара.

«Десятки мам ежедневно водят заболевших малышей в больницу, наверняка им неприятно это видеть», — поделилась своим мнением Егорова.

На баннере содержатся слоганы «Самые низкие цены», «Закажи сейчас, выгодно», «Лучше нас вам никто не установит».

Владелец компании объяснил, что снял в аренду цокольный этаж – помещение не относится к больнице. Производство находится в другом месте. По признанию хозяина, на них «никто не обращает внимание» - родители заходят в больницу с детьми и спокойно уезжают.

Ранее мы писали, что рядом с детским садом в Екатеринбурге поставили скульптуру, похожий на надгробный памятник.