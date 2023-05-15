В Екатеринбурге объявилась мертвая женщина с младенцем на руках

Загадочная фигура в балахоне с младенцем на руках, похожая на надгробный памятник, появилась на одной из улиц Екатеринбурга.

Одни горожане усмотрели в ней Мадонну, другие – символ смерти. Кто-то сравнил фигуру со знаменитым памятником Анны Хроми «Плащ Совести — «Командор», воздвигнутым в Праге в 2000 году.

Дело в том, что по данным портала Газета.Ru, скульптура расположена в непосредственной близости от детского сада.

Заведующая учебного заведения недоумевает, откуда появился загадочный монумент. Все произошло в выходные, никто ничего не видел.

Зачем установлена скорбная фигура и что она символизирует — предстоит разобраться городским властям. Ясно лишь, что надгробному памятнику вблизи дошкольного учреждения не место.