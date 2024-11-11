«У Антона были грандиозные планы»: что предшествовало смерти пресс-секретаря SHAMAN

Умерший в 40 лет пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский строил «грандиозные планы»: он развивал медиа-холдинг и собирался провести два фестиваля в ближайшие недели. Об этом заявили в его окружении.

«У Антона были грандиозные планы… Антон не жаловался на здоровье, поэтому для нас всех его смерть стала потрясением. Очень странный уход: в самом расцвете лет, полный сил», - сообщили изданию mk.ru источники.

За день до смерти Коробков-Землянский посетил с певцом юбилейный вечер композитора Игоря Крутого – общался с прессой и артистами, помогал Ярославу Дронову отвечать на каверзные вопросы журналистов.

За день до этого его заметили с певицей Ириной Аллегровой. Он говорил, что обсуждал с ней журналистов.

Издание отмечает, что на второй концерт Крутого Антон не приехал – SHAMAN находился один, за кулисами был сосредоточен и не вышел на финальную песню.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Коробкова-Землянского стал сердечный приступ.