Тяжело узнать: Лолита без макияжа приехала на церемонию прощания с Петром Кучеренко

В Москве 24 мая прощаются с мужем певицы Дианы Гурцкой. Жизнь замминистра Минобрнауки Петра Кучеренко неожиданно оборвалась 20 мая. Проститься с ним приехали родные, друзья и звезды шоу-бизнеса. Лолита Милявская была без макияжа и с бордовыми розами.

Как пишет Пятый канал, исполнительница прибыла в черном костюме, бирюзовом платке и с роскошным букетом цветов. В Сети появились кадры, на которых певица предстала без макияжа и укладки. Многие не сразу узнали исполнительницу.

Прощание с мужем Дианы Гурцкой проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. А похороны чиновника пройдут на Троекуровском кладбище. Все внимание публики приковано к жене умершего мужчины, которому было всего 46 лет.

Напомним, что Кучеренко возвращался на самолете в Москву из командировки, когда ему стало неожиданно плохо. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, но спасти чиновника уже не удалось.

Пока до сих не известно, из-за чего так скоропостижно скончался Кучеренко, однако есть версии, что у него на борту самолет мог случиться припадок эпилепсии или сердечный приступ.

Ранее мы писали о том, как в Сети появились кадры прощания Дианы Гурцкой с умершим мужем. Певица стоит у гроба и еле держится.