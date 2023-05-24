Стоит у гроба и еле держится: в Сети появились кадры прощания Дианы Гурцкой с умершим мужем

Не так давно стало известно о смерти Петра Кучеренко. 46-летний мужчина внезапно скончался в самолете, когда возвращался из командировки в Москву. Несмотря на усилия пилотов и врачей, спасти супруга Гурцкой не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. 24 мая состоялось прощание с Петром в Богоявленском кафедральном соборе. Во время церемонии все внимание прессы было приковано к его супруге, которая никак не комментировала семейную трагедию.

В распоряжение Telegram-канала Shot попали кадры из собора. На них певица вместе с 15-летним наследником стоит у гроба покойного мужа. По информации прессы, артистка едва стоит на ногах, вот почему вокруг нее столпились люди и поддерживают за руки.

О состоянии Гурцкой беспокоился и ее брат. По словам мужчины, певица убита горем, и из-за этого церемония прощания проходит в тесном кругу. Об подобном сообщает Пятый канал.

Ранее 15-летний сын Дианы Гурцкой заявил, что «видел много злых комментариев» после смерти отца. Подробности смотрите здесь.