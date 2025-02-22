Скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Скорая помощь» Олег Юдин

На 63-м году жизни умер российский актер Олег Юдин, известный по ролям в популярных сериалах, таких как «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако». Об этом сообщил в социальных сетях Дмитрий Толмачев.

Причины смерти актера не уточняются.

За свою карьеру Юдин снялся более чем в 102 кино- и телепроектах, оставив заметный след в отечественной кинематографии.

Олег Юдин родился в 1962 году в Ленинграде. Он получил актерское образование в Высшем театральном училище имени Щепкина, а в 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте России. Его дебют в кино состоялся в 2009 году в сериале «След».

На протяжении своей карьеры Олег Юдин создал запоминающиеся образы руководителей, высокопоставленных чиновников и представителей элиты. Артист называл своим амплуа роли начальников, генералов, бизнесменов и благородных отцов.

Среди его самых известных работ — роли в сериалах «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Плевако», «Скорая помощь», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Метод Фрейда» и многих других.

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