«Тяжело говорить»: мать скончавшейся звезды «Битвы экстрасенсов» рассказала о кремации дочери
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Мать умершей звезды «Битвы экстрасенсов» Корнеевой рассказала о похоронах дочери. Об этом сообщает Kp.ru.
26 марта журналисты узнали о смерти участницы 10 сезона «Битвы экстрасенсов» Юлии Корнеевой. Женщина, запомнившаяся на шоу криками «Господи, помилуй», скончалась у себя дома в возрасте 47 лет. Что стало причиной смерти — неизвестно.
Журналисты связались с матерью знаменитости, которая рассказала, что похороны еще не состоялись.
«Нам тяжело говорить. Мне все это дико. Дико, что пишут про Юлю. У нас 9 дней. У нас была кремация. Похороны будут позже. Больше ничего не могу сказать», — рассказала она.
Известно, что у Корнеевой остался ребенок от прошлого брака. Подруга экстрасенса рассказала, что женщина последнее время практически не выходила из дома и лечилась от пагубных привычек.
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