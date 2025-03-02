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Опубликовано 02 марта 2025, 19:23
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Тяжело болела: умерла известная российская радиоведущая и журналистка Ольга Хрипина

Вологодская радиоведущая Ольга Хрипина умерла в 47 лет после тяжелой болезни.
Тяжело болела: умерла известная российская радиоведущая и журналистка Ольга Хрипина

© Freepik

Ушла из жизни вологодская диджей и радиоведущая Ольга Хрипина, посвятившая более 20 лет работе в СМИ. Ей было 47 лет.

Радиоведущая умерла 1 марта после борьбы с серьезной болезнью, сообщает «Город ВО».

Ольга Хрипина родилась в 1977 году. Окончила Вологодский педагогический университет. После устроилась в региональные СМИ. Была голосом радиостанции «Премьер», помимо этого она работала корреспондентом в информационном агентстве.

Последний статус Ольги в соцсетях гласит: «сжигая жизнь, не ведая другого».

О дате и месте прощания с журналисткой будет известно позднее. Коллеги Хрипиной выразили соболезнования ее родным и близким.

До этого экс-полузащитник итальянской футбольной команды «Ювентуса» Нико Идальго умер в возрасте 32 лет. Долгое время он боролся с раком легких, однако не смог победить смертельный недуг.